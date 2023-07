Mercato : Tout le monde s'arrache cette star du PSG

Axel Cornic

Véritable pilier du projet QSI depuis 2012, Marco Verratti et très critiqué depuis quelques temps et en mai dernier, des supporters sont même allés devant chez lui pour réclamer son départ. Et c’est bien ce qui pourrait se passer en ce mercato, puisqu’après l’Atlético de Madrid deux autre clubs pourraient approcher le Paris Saint-Germain pour le milieu italien.

Il fait presque partie des meubles. Arrivé en 2012, Marco Verratti a tout connu au PSG, de Zlatan Ibrahimovic jusqu’à Kylian Mbappé, en passant par Neymar. Mais son aventure parisienne pourrait bien s’arrêter là, puisque pour la première fois depuis plus de dix ans son club semble penser à un transfert.

Mercato - PSG : Une star du Real Madrid se lâche sur Kylian Mbappé https://t.co/AGYV9PHF7w pic.twitter.com/sjiQAnuT6Q — le10sport (@le10sport) July 18, 2023

Le PSG négocierait avec l’Atlético de Madrid

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , le PSG serait en effet en négociations avec un club étranger pour un possible transfert de Verratti. Il s’agirait de l’Atlético de Madrid, qui serait vraisemblablement prêt à offrir près de 80M€ pour s’offrir les services du Champion d’Europe 2020.

Chelsea et Liverpool pourraient passer à l’action