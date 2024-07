Mercato : Six joueurs vont quitter l'OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Roberto De Zerbi impose sa patte à l'OM. Arrivé il y a quelques jours à la Commanderie, le technicien italien a déjà eu des entretiens individuels avec certains indésirables. Selon les informations de RMC Sport, ils seraient au nombre de six. Voici la liste des joueurs, qui ne seront pas retenus durant ce mercato estival.

L’ère Roberto De Zerbi a débuté à l’OM. Le technicien italien s’est engagé sur un cycle de trois ans, avec l’ambition de ramener le club marseillais en Europe. Pour cela, l’ancien coach de Sassuolo et Brighton souhaite bâtir une équipe solide durant ce mercato estival. « On veut une équipe forte avec une identité marquée sur le terrain. On veut des joueurs qui savent l’importance de jouer pour l’OM. L’âme et l’esprit sont des choses de plus en plus importantes. J’ai senti une grande ouverture de la part de Frank McCourt, Pablo et Medhi.» a confié De Zerbi durant sa présentation.

De Zerbi va faire le ménage

Mais qui dit arrivées, dit départs. Et ils risquent d’être nombreux. Depuis le début de cette session, l’OM s’est séparé de quatre joueurs : Iliman Ndiaye (Everton), Vitinha (Genoa) et Pape Gueye (Villarreal). Selon les informations de RMC Sport, d’autres départs devraient suivre. Ces derniers jours, Roberto De Zerbi a convoqué plusieurs éléments pour leur annoncer qu’ils ne rentraient pas dans ses plans. Le média a dévoilé la liste de ces joueurs. Ils seraient au nombre de six.

Six départs sont attendus

Prêtés la saison dernière, Konrad de la Fuente et Jordan Amavi s’entraînent avec l’équipe réserve. Ils ne participeront pas à la prochaine saison olympienne. Eux ont participé aux premières séances de Roberto de Zerbi, mais ne figurent pas dans les plans du technicien. Il s’agit de Pau Lopez, qui a trouvé un accord avec Côme, mais aussi de Jordan Veretout, de Samuel Gigot, mais aussi de Chancel Mbemba. Ce dernier devrait poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite. Conseiller sportif de Pablo Longoria, Mehdi Benatia tente de parvenir à un accord avec Al-Ahli. La révolution De Zerbi a bien débuté à l’OM.