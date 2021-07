Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une solution inespérée pour cet indésirable ?

Publié le 25 juillet 2021 à 1h30 par A.C.

Pas dans les plans de Carlo Ancelotti au Real Madrid, Luka Jovic devrait à nouveau quitter le club, après un récent prêt à l’Eintracht Francfort.

Arrivé avec l’étiquette de future promesse, Luka Jovic s’est totalement ramassé au Real Madrid. Sous les ordres de Zinedine Zidane il n’a que très peu joué et a finalement décidé d’être prêté à son ancien club de l’Eintracht Francfort. Là-bas, il s’est relancé en formant une belle paitre d’attaque avec André Silva. Suffisant pour se faire une place au Real Madrid ? Pas vraiment. En Espagne on assure que le départ de Zidane n’aurait rien changé pour Jovic, qui devrait à nouveau quitter le club au cours de ce mercato estival.

La Sampdoria et le Genoa pensent à Jovic