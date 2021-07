Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un buteur d’Ancelotti pourrait rebondir dans un gros club de Ligue 1 !

Publié le 21 juillet 2021 à 1h00 par B.C.

Alors qu’il n’est pas parvenu à s’imposer au Real Madrid, Luka Jovic serait dans le viseur de l’AS Monaco, sur demande de Niko Kovac.

Arrivé à l’été 2019 pour 63M€, Luka Jovic a tout d’un flop jusqu’à maintenant. L’international serbe n’est pas parvenu à briller avec le Real Madrid et a fait son retour à l'Eintracht Francfort cet hiver, en prêt. Jovic reste sous contrat jusqu’en 2025 avec la Casa Blanca et pourrait être poussé vers la sortie par Florentino Pérez, désireux de renflouer les caisses du club afin notamment de pouvoir financer l’opération Mbappé. Et c’est en Ligue 1 que Luka Jovic pourrait trouver un point de chute.

L’AS Monaco sur les traces de Jovic