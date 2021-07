Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce départ qui a totalement été validé par Carlo Ancelotti !

Publié le 21 juillet 2021 à 0h00 par La rédaction

Prêté à l'AC Milan jusqu'en 2023, Brahim Diaz va pouvoir s'aguerrir au plus haut niveau. Son choix se justifie par son expérience réussie la saison passée mais également de par les conseils d'un certain Carlo Ancelotti.

Déjà passé par l'AC Milan la saison dernière avec un bilan satisfaisant ( 27 matchs sous la tunique rouge et noire), Brahim Diaz a signé ce lundi un prêt de deux ans avec le club italien. Un accord qui le satisfait pleinement comme il l'a fait savoir pour les médias du Milan : « Je suis très heureux d'être à nouveau ici, dans ce grand club. Je suis très heureux pour tout. nous l'avons fait l'année dernière, mais maintenant une nouvelle saison commence dans laquelle nous donnerons le meilleur de nous-mêmes : ces couleurs méritent que je me donne à 100% et c'est ce que je ferai »

Un choix validé par Ancelotti