Mercato - Real Madrid : Un coup à la Mbappé pour 150M€ ?

Kylian Mbappé va vivre une aventure dans le « club de ses rêves » après l’Euro avec l’équipe de France en Allemagne (14 juin-14 juillet). Le Real Madrid tient son homme et préparerait déjà une opération similaire pour 2025 avec Florian Wirtz d’après la presse madrilène.

En 2012, au terme d’une série de tests effectuée par Kylian Mbappé, le Real Madrid a tenté de le recruter avant que ce dernier signe à l’AS Monaco après l’INF Clairefontaine. Même son de cloche en 2017 et son transfert de l’ASM au PSG. Et bis repetita en 2021 et 2022 lorsque le Paris Saint-Germain puis Mbappé ont à chaque fois repoussé les avances du club merengue.

Kylian Mbappé a «enfin» rejoint le Real Madrid

Mais en ce lundi 3 juin 2024, le Real Madrid a finalement mis la main sur la star qu’elle attendait tant depuis des années. La signature de Kylian Mbappé a été officialisée par le champion d’Espagne et d’Europe et ce, pour les cinq prochaines saisons soit jusqu’en 2029. À en croire Marca , il se pourrait que le Real Madrid prépare déjà un coup à la Kylian Mbappé pour le mercato estival de 2025.

Comme pour Mbappé, tout se confirme en coulisses au Real Madrid pour Wirtz en 2025