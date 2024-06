Mercato : Mbappé quitte le PSG, a-t-il fait le bon choix ?

La rédaction

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé rejoint le Real Madrid librement et gratuitement cet été. Et pourtant, l'attaquant de 25 ans avait la possibilité de rempiler avec le PSG ou de migrer vers l'Angleterre, du côté de Manchester United ou de Liverpool. A votre avis, Kylian Mbappé a-t-il fait le bon choix pour la suite de sa carrière ? C'est le moment de voter !

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a décidé que sa septième saison à Paris serait la dernière. En fin de contrat le 30 juin avec le club de la capitale, la star de 25 ans va partir librement et gratuitement. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé sera un nouveau joueur du Real Madrid la saison prochaine. En effet, la Maison-Blanche a officialisé le transfert à 0€ du capitaine de l'équipe de France ce lundi soir. Pour rafler la mise sur ce dossier, Florentino Pérez a bataillé contre trois écuries européennes au total : le PSG, Manchester United et Liverpool.

Mbappé a reçu une offre XXL de Manchester United

Lorsqu'il a prolongé avec le PSG en 2022, Kylian Mbappé a étendu son bail de deux saisons, plus une en option. Et malheureusement pour Nasser Al-Khelaïfi, son numéro 7 a finalement préféré ne pas activer cette clause, lui annonçant son choix l'été dernier. Déterminé à prolonger Kylian Mbappé et à ne pas le voir partir librement et gratuitement, le président du PSG a tenté le tout pour le tout pour obtenir gain de cause sur ce dossier. En effet, Kylian Mbappé a été mis au placard pendant plusieurs semaines lors de l'intersaison 2023, et ce n'est que lorsque le joueur a proposé de renoncer à des primes de fidélité qu'il a retrouvé le groupe de Luis Enrique.

Liverpool a approché Mbappé pour un transfert