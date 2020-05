Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un contrat en or sur la table pour ce cadre de Zidane ?

Publié le 8 mai 2020 à 22h30 par La rédaction

Avoir un pont en or sur la table vers des championnats émergents comme celui de la Chine ou du Qatar c’est bien, mais avec le Real Madrid c’est mieux ! Casemiro pourrait prolonger dans les prochains mois avec le club merengue et il serait effectivement inimaginable de la voir refuser ce nouveau contrat XXL !

Arrivé en 2013 au Real Madrid, Casemiro a totalement explosé entre 2014 et 2015 sous les couleurs du FC Porto dans le cadre d’un prêt. Des performances qui lui ont assuré une place dans l’équipe de Zinédine Zidane qu'il n’a jamais lâché même sous les ordres de Julen Lopetegui et de Santiago Solari. Le milieu brésilien est devenu un cadre de l’équipe, mais sa situation contractuelle est paradoxalement bien plus compliquée. Casemiro verra effectivement son contrat prendre fin en juin 2021 et les négociations traîneraient. S’il on en croit les informations parues de l'autre côté des Pyrénées, le Real Madrid aurait passé la seconde dans ce dossier pour ne pas voir leur joueur partir l’été prochain.

Le joueur le mieux payé du Real ?