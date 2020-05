Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une voie royale pour la nouvelle piste défensive de Zubizarreta ?

Publié le 8 mai 2020 à 21h30 par Th.B.

Alors que l’OM et le Stade Rennais seraient tous les deux intéressés par le profil de Dimitrios Giannoulis, le club breton aurait rompu les discussions avec le PAOK Salonique. Une aubaine pour l’OM ?

Et si l’OM trouvait le concurrent de Jordan Amavi du côté du championnat grec ? Jeudi, Le Phocéen expliquait que la direction marseillaise aurait coché le nom de Dimitrios Giannoulis, latéral gauche de 24 ans évoluant au PAOK Salonique, en marge du prochain mercato. Cette option semblerait à première vue être une belle opération puisque le pensionnaire du championnat grec réclamerait une somme aux alentours des 7M€. Un montant abordable pour l’OM, qui ne dispose pas d’une situation financière florissante. Cependant, le Stade Rennais serait également dans le coup. De quoi compliquer la tâche de l’OM ? Pas vraiment.

Le Stade Rennais OUT, Dimitrios Giannoulis futur concurrent de Jordan Amavi ?