Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland… Florentino Pérez a tout prévu !

Publié le 21 mai 2021 à 7h00 par T.M.

Cet été, le Real Madrid voit les choses en grand. Et peu importe ce qui arrive, une grande star serait attendue au sein de la Casa Blanca.

A quoi ressemblera le Real Madrid la saison prochaine ? L’un des principaux changements se trouvera sur le banc de touche puisque Zinedine Zidane devra céder sa place à un autre entraîneur, possiblement Massimiliano Allegri. Ensuite, Florentino Pérez veut renouveler l’effectif et désirant réaliser un énorme coup, le président du Real Madrid a une grande priorité : Kylian Mbappé. D’ailleurs, comme l’a expliqué AS , l’attaquant du PSG ne jurerait également que par la Casa Blanca. Déterminé à rejoindre le Real Madrid, Mbappé doit désormais attendre que les deux clubs se mettent d’accord.

Si le PSG dit non pour Mbappé…