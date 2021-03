Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La seule option pour une signature de Cristiano Ronaldo…

Publié le 18 mars 2021 à 10h30 par La rédaction

Emilio Butragueno, le directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, s’est exprimé sur le cas Cristiano Ronaldo. Analyse.

Au soir de la qualification du Real Madrid en Ligue des champions, Emilio Butragueno, le directeur des relations institutionnelles du Real, a répondu aux interrogations autour d’un retour de Cristiano Ronaldo. Et il n’a pas du tout démenti : « Nous verrons ce qu'il se passera. Pour le moment nous avons d’autres préoccupations ». Que faut-il en penser ?

Un choix alternatif de transition