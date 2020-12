Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La destination rêvée de Haaland est dévoilée !

Publié le 29 décembre 2020 à 0h00 par Th.B.

Bien qu’il soit annoncé sur le départ pour le Real Madrid ou pour la Premier League, Erling Braut Haaland serait très heureux au Borussia Dortmund mais cultiverait bel et bien un rêve pour son avenir.

Partira, ne partira pas ? Les rumeurs sur l’avenir d’Erling Braut Haaland se succèdent dans la presse et se contredisent. Récemment, pour Bernabeu Digital , le journaliste de Sky Sport Francesco Porzo expliquait que le Real Madrid avait toutes ses chances dans ce dossier lorsque la presse anglaise se montre unanime ces derniers jours pour dire que Chelsea et Manchester City mèneraient la danse dans la course à la signature d’Erling Braut Haaland. Sous contrat jusqu’en juin 2024 et disposant d’une clause libératoire fixée à 75M€ qui sera effective à compter de juin 2022, Haaland pourrait être vendu par le Borussia Dortmund à la fin de la saison, le BvB souhaitant profiter de sa cote pour le vendre au prix fort d’après Eurosport UK . Néanmoins, Haaland serait amplement satisfait de sa situation au Borussia Dortmund, et en cas de départ, son avenir serait tout tracé et le Real Madrid ne ferait pas partie de ses plans.

« Il a ce rêve d’un jour évoluer en Premier League, mais »