Mercato - Real Madrid : Karim Benzema vend la mèche pour son avenir !

Publié le 26 mai 2022 à 4h00 par Thibault Morlain

Depuis 2009, Karim Benzema vit une très belle histoire d’amour avec le Real Madrid. Et cela ne devrait pas s’arrêter de sitôt.

Suite au départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid en 2018, Karim Benzema a repris le flambeau chez les Merengue. Aujourd’hui, l’international français est le grand patron de la Casa Blanca, portant ainsi l’équipe de Carlo Ancelotti sur ses épaules. Buteur, passeur, Benzema est partout et cela va continuer encore un certain temps. Alors que KB9 est sous contrat jusqu’en 2023, un départ ne serait pas à l’ordre du jour alors qu’un retour à l’OL est souvent évoqué.

Une retraite au Real Madrid !

A l’occasion d’un entretien accordé à El Chiringuito , Karim Benzema a fait une très grande annonce pour son avenir au Real Madrid. « C'est une question (sur une possible retraite à Madrid, NDLR) à laquelle je vais te répondre : oui, ou... oui. Je ne vois aucun autre club qui peut me donner ce que j'ai ici à Madrid. Tu peux regarder tous les autres clubs... mais Madrid, c'est Madrid. Je ne sais pas encore quand je vais prolonger (rires). J'ai encore un an de contrat, je m'amuse, et on verra, mais là je suis à Madrid », a assuré Benzema, qui veut ainsi finir sa carrière à Madrid.