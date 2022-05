Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Eden Hazard a pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 13 mai 2022 à 20h30 par La rédaction mis à jour le 13 mai 2022 à 20h32

Même si son transfert au Real Madrid est pour le moment un échec cuisant, Eden Hazard ne serait toujours pas prêt à abandonner. L’international belge aurait bien récupéré de sa dernière blessure et n’envisagerait pas de quitter la Maison Blanche cet été.

Lorsque Cristiano Ronaldo a pris la décision de quitter le Real Madrid à l’été 2018, Florentino Pérez n’avait d’autre choix que de trouver un remplaçant au meilleur buteur de l’histoire du club madrilène. Après une année blanche, le Real a fait signer Eden Hazard pour 100M€. Un choix logique tant le Belge était étincelant du côté de Chelsea, surtout après sa brillante campagne de Ligue Europa. Durant toute sa carrière, Eden Hazard a toujours déclaré vouloir jouer un jour pour le Real Madrid. Mais depuis son arrivée, rien ou presque ne se passe comme prévu. Entre les blessures et les performances décevantes, Hazard ne sort pas la tête de l’eau. De quoi remettre en question son avenir ? Pas selon Kylian Hazard, son petit frère. « Eden a déjà fait sa carrière. Il est bien là où il est, sa famille s'y sent bien. Il a un contrat jusqu'en 2024 et je pense qu'il va attendre jusque-là. Peut-être qu'Eden joue un peu moins maintenant et l'équipe fonctionne sans lui. Mais tout le monde sait à quel point il est bon. Il doit montrer qu'il est un bon remplaçant », confiait le cadet de la famille dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws . Car malgré tous ces moments difficiles, Eden Hazard aurait les idées très claires pour son futur.

Eden Hazard veut rester au Real Madrid