Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La sortie énigmatique d'Ancelotti sur Mbappé et le recrutement !

Publié le 11 mai 2022 à 15h30 par Dan Marciano

Présent en conférence de presse ce mercredi, Carlo Ancelotti a été interrogé sur le prochain mercato estival et notamment sur une possible arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Mais le technicien ne s'est pas attardé sur ces sujets.

La saison du Real Madrid ressemble, pour l'instant, à un quasi-sans faute. Déjà couronné champion d'Espagne, le club merengue a la possibilité d'inscrire un nouveau trophée à son palmarès, et pas n'importe lequel. Le 28 mai prochain, la Casa Blanca affrontera Liverpool au Stade de France pour remporter une nouvelle Ligue des champions. Il sera ensuite temps pour les joueurs de prendre des vacances, mais aussi pour les dirigeants de se concentrer exclusivement sur le prochain mercato estival. Plutôt discret lors des dernières sessions de transferts, le Real Madrid n'a qu'un seul nom en tête : Kylian Mbappé. En fin de contrat avec le PSG, l'international français est la priorité de Florentino Perez, qui concentre l'intégralité de ses efforts dans ce dossier. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Mbappé a un accord de principe avec le club espagnol, mais son arrivée est encore loin d'être actée. De passage à Madrid ce lundi, le champion du monde 2018 n'a pas dévoilé sa décision, mais les dirigeants l'attendent de pied ferme dans la capitale. Entraîneur de la formation, Carlo Ancelotti espère aussi l'accueillir dans son groupe durant l'intersaison, possiblement avant le début de sa tournée estivale, prévue le 23 juillet prochain.

« Je ne veux pas parler du marché. Ce n’est pas le moment »