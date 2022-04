Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Deux grosses ventes se profilent pour Perez ?

Publié le 13 avril 2022 à 11h00 par D.M.

Directeur sportif de l'Inter, Piero Ausilio se serait rendu en Espagne ce mardi. L'occasion pour le dirigeant d'évoquer avec le Real Madrid les dossiers Luka Jovic et Dani Ceballos.

Le Real Madrid a eu chaud, mais a assuré l'essentiel ce mardi. Opposé à Chelsea en quart de finale de Ligue des champions, le club espagnol a souffert, s'est incliné, mais est parvenu, malgré tout, à se qualifier pour les demi-finales (défaite 2-3). Après la rencontre, Carlo Ancelotti a souligné le rôle important du public. Et dans les tribunes, certains responsables européens avaient fait le déplacement pour observer les prestations de certains joueurs du Real Madrid.

L'Inter veut recruter Jovic et Ceballos