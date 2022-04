Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a pris position dans ce dossier brûlant !

Publié le 13 avril 2022 à 10h00 par G.d.S.S.

Alors que le FC Barcelone tente de prolonger au plus vite le contrat de Sergi Roberto qui prendra fin en juin prochain, Xavi a pris les choses en main dans cet épineux dossier.

« La direction sportive et le président connaissent mon opinion. Ils doivent discuter avec le club et trouver un accord avec les deux parties. Il est sur le point de faire son retour et la semaine prochaine il pourrait commencer à travailler avec le groupe, nous verrons comment il se sent. La situation contractuelle dépend de lui et du club », confiait récemment Xavi en conférence de presse au sujet du cas Sergi Roberto (30 ans) qui arrivera au terme de son contrat avec le FC Barcelone en juin prochain. Mais en coulisses l’entraîneur catalan adopterait une position beaucoup plus ferme sur l’issue de ce dossier…

Xavi réclame la prolongation de Roberto