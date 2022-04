Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une porte de sortie se confirme pour cet indésirable !

Publié le 10 avril 2022 à 22h30 par La rédaction

Alors que Dani Ceballos ne semble pas avoir beaucoup d’avenir au Real Madrid, celui-ci souhaiterait retourner au Real Betis, son club formateur.

Le mercato estival risque d’être agité dans les deux sens pour le Real Madrid. Alors que Kylian Mbappé, convoité depuis 2017, pourrait enfin rejoindre la Casa Blanca , Florentino Pérez cible également Erling Haaland ou encore Aurélien Tchouaméni. Toutefois, boucler toutes ces arrivées pousseraient obligatoirement certains joueurs vers la sortie, et Mariano, Luka Jovic, Gareth Bale, Eden Hazard ou encore Dani Ceballos pourraient bien quitter les Merengue . L’un de ces indésirables aurait même déjà une idée de sa future destination.

Ceballos veut retourner au Betis