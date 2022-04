Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça se bouscule en coulisse pour Asensio !

Publié le 10 avril 2022 à 22h00 par La rédaction

Alors qu’il pourrait décider de quitter le Real Madrid lors du prochain mercato estival, Marco Asensio susciterait l’intérêt du Milan AC ainsi que d’Arsenal.

L’avenir de Marco Asensio au Real Madrid semble très incertain. Pourtant, ce dernier est l’un des éléments clé de Carlo Ancelotti cette saison, lui qui a disputé 35 matchs, pour un total de 10 buts et une passe décisive. Toutefois, Kylian Mbappé et Erling Haaland pourraient bien faire leur arrivée chez les Merengue , et l’Espagnol passerait alors derrière eux, ainsi que Karim Benzema et Vinicius Jr dans la hiérarchie des attaquants, réduisant ainsi fortement son temps de jeu. Alors que le joueur de 26 ans pourrait être tenté de trouver un point de chute lors du mercato estival, celui-ci susciterait déjà l’intérêt de deux cadors européens.

Le Milan AC et Arsenal s’intéressent à Asensio