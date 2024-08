Mercato - RC Lens : Une condition révélée pour le prochain transfert

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche (17h), le RC Lens va lancer sa nouvelle saison face à Angers. D’ici là, le club artésien pourrait se séparer de certains de ses éléments. Faisant partie des joueurs les plus anciens de l’effectif lensois, Massadio Haïdara pourrait ainsi faire ses valises, mais ce sous certaines conditions. Explication.

Le mercato du RC Lens est loin d’être terminé. Si les Sang et Or se sont essentiellement concentrés sur certaines ventes, comme celle d’Elye Wahi à l’OM contre 29M€ (bonus compris), le club nordiste pourrait continuer sur cette lancée. Will Still pourrait ainsi perdre certains éléments d’ici la reprise face à Angers ce dimanche, à commencer par Massadio Haïdara.

Massadio Haïdara dit non à quatre clubs

Âgé de 31 ans, le latéral gauche évolue à Lens depuis 2018, et fait donc partie des éléments les plus expérimentés du groupe. Ce vendredi, Foot Mercato révèle qu’à un an de la fin de son contrat, l’international Malien a d’ores et déjà repoussé les approches de quatre clubs ! En effet, Massadio Haïdara aurait dit non à Gaziantep, à Rizespor, mais aussi à deux clubs grecs avec l’AEK Athènes, et l’Aris Salonique.

Le Malien ne partira qu’en cas de projet sportif intéressant

Massadio Haïdara n’est pas forcément sur le départ précise Foot Mercato. Afin de quitter le club, ce dernier a posé ses conditions, à savoir rejoindre un club au projet sportif important. Les dirigeants artésiens sont donc prévenus pour le cas du latéral gauche...