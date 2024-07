Mercato : Quel joueur français doit être la priorité du PSG ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le ton est donné. Une nouvelle fois, le PSG pourrait se rapprocher de joueurs français pour renforcer le groupe. Le club parisien cherche à reproduire son joli coup avec Bradley Barcola, qui se révèle au plus haut niveau à Paris. Ces dernières semaines, plusieurs internationaux confirmés ont été cités dans le viseur. D'autres moins expérimentés aussi.

Au PSG, l'ère bling-bling a officiellement pris fin avec le départ de Kylian Mbappé cet été. Comme indiqué par le président du club il y a bientôt un an, l'accent est mis sur des joueurs qui mouillent le maillot. S'ils sont en plus Français, c'est tout bon. « Nous serions fiers d’accueillir des Français. Il y en a quelques-uns qui vont arriver. Bien sûr, c’est ce que nous voulons. Nous avons construit un centre d’entraînement pour ne plus avoir que des joueurs français dans le futur, de compter sur les meilleurs talents franciliens. À la Coupe du monde, Paris était la région d’où venaient le plus de joueurs. On a beaucoup de talents ici, on doit utiliser cet avantage » avait déclaré Nasser Al-Khelaïfi en 2023.

EXCLU - Mercato : Du jamais vu au PSG… https://t.co/v4UZ1hVpgl pic.twitter.com/0LCNajy1uf — Exclu_Le10Sport (@le10sportexclu) July 1, 2024

Des joueurs rodés sont ciblés

Un projet qui a débuté lors du dernier mercato estival. Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé ou encore Bradley Barcola sont venus renforcer les rangs de Luis Enrique. Ils pourraient être rejoints par d'autres internationaux français, actuellement présents en Allemagne. Ces derniers jours, Théo Hernandez, William Saliba ou encore Kingsley Coman ont été cités par la presse étrangère. Selon les informations du 10Sport.com, la piste Coman est fausse. Pour l'instant, le PSG souhaite miser sur de jeunes révélations de Ligue 1.

Des coups à la Barcola sont visés

Comme annoncé par le 10Sport.com, la priorité actuelle se nomme Leny Yoro. Le joueur du LOSC doit désormais trancher entre le club parisien et le Real Madrid. Une décision est attendue dans les prochains jours. D'autres talents sont surveillés comme Désiré Doué (Rennes) ou encore Maghnès Akliouche (AS Monaco). L'éclosion de Bradley Barcola a certainement donné des idées au PSG.



