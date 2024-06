Mercato - PSG : Xavi Simons a choisi son prochain club

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce qui est certain dans le dossier Xavi Simons, c'est que Luis Enrique ne pourra pas compter sur lui la saison prochaine. L'attaquant néerlandais aurait fermé la porte à un retour au PSG cet été. Un nouveau prêt serait envisagé et le joueur pousserait pour rejoindre un club en particulier.

Le suspense est à son comble dans le dossier Xavi Simons. Prêté par le PSG au RB Leipzig la saison dernière, l'attaquant néerlandais n'a toujours pas fixé son avenir. Vendredi dernier, il avait fait un point sur sa situation.

Une annonce attendue après l'Euro

« Je ne sais pas. Pour l’instant, je suis heureux avec ma sélection, après l’Euro, on verra ce qui va se passer. Si j’ai envie de revenir au PSG ? J’étais content à Paris. Il y a des trucs qui se sont passés, mais quand même. J’étais à Leipzig cette année. Après l’Euro, on verra. Je vois aussi que les supporters me souhaitent le meilleur tout le temps et c'est bien » avait lâché Xavi Simons après la rencontre face à la France.

Xavi Simons a une préférence