Mercato - PSG : Vers un transfert surprise à 100M€ ?

Arnaud De Kanel

Le futur de Xavi Simons au PSG demeure incertain. Le jeune milieu de terrain ne semble pas enclin à revenir à Paris pour la prochaine saison et devrait bientôt décider de sa prochaine destination. Alors que le Bayern Munich et le RB Leipzig continuent de manifester un vif intérêt, Manchester United se serait également positionné dans la course pour attirer le talentueux joueur.

Luis Enrique voulait faire de Xavi Simons l’un de ses tauliers. Or, le crack néerlandais a pris la décision de plier bagages comme révélé en exclusivité sur le10sport.com. Si le Bayern Munich reste favori, Manchester United tenterait également de recruter le joueur formé à la Masia.

Mercato : Le PSG vise un crack, son transfert est confirmé https://t.co/diWjY8Xo2a pic.twitter.com/7cZg5DKixN — le10sport (@le10sport) July 21, 2024

Simons vers Manchester United ?

The Sun a en effet révélé que Manchester United préparerait en coulisses une opération de séduction auprès du PSG, visant à obtenir l'accord du club parisien pour que Xavi Simons rejoigne les Red Devils la saison prochaine. Cependant, Duncan Castles a précisé lors du Transfers Podcast qu'à ce jour, aucun club anglais n'avait soumis d'offre officielle au PSG pour Xavi Simons.

Le PSG réclame 100M€

En plus de Manchester United et du RB Leipzig, qui souhaitent prolonger leur collaboration avec Xavi Simons après son prêt, le Bayern Munich entrerait également dans la course. Selon Duncan Castles, journaliste pour le Times, le club bavarois chercherait à se renouveler après une saison décevante en recrutant de jeunes talents. Après avoir attiré Michael Olise, le Bayern viserait désormais Xavi Simons. Cependant, pour s'attacher les services de cette pépite, le club allemand devra débourser 100M€, somme exigée par le PSG d'après Duncan Castles. La concurrence est prévenue.