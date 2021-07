Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star d’Al-Khelaïfi proche de la sortie !

Publié le 17 juillet 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Relégué au second plan ces derniers mois au PSG, Mauro Icardi figurerait toujours sur les tablettes de la Juventus, et son départ semble toujours d’actualité.

Le 28 mai dernier, via un post diffusé sur les réseaux sociaux, Mauro Icardi niait fermement toute envie de quitter le PSG cet été malgré sa saison délicate marquée par de nombreux pépins physiques : « Il y a beaucoup de fausses nouvelles à mon sujet. C'est totalement faux. Je reste au PSG, j'ai un contrat à long terme et mon avenir est au Paris-Saint Germain, j'adore le club et la ville », a lâché le buteur argentin du PSG. Et pourtant, en coulisses, la réalité du dossier semble bien différente…

La Juventus ne lâche pas Icardi

Foot Mercato a révélé vendredi que la Juventus et son nouvel entraîneur, Massimiliano Allegri, étaient toujours autant décidés à faire venir Icardi cet été. Un point de chute qui intéresserait d’ailleurs beaucoup le numéro 9 du PSG, d’autant que sa direction ne s’opposera pas à un départ si la Juventus met le juste prix. Nasser Al-Khelaïfi pourrait donc accepter de céder l’une de ses stars de l’attaque cet été…