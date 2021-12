Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une révolution est réclamée en interne !

Publié le 21 décembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Ayant témoigné directement de jeunes pousses ayant quitté le PSG au fil des années, Zoumana Camara estime que les titis parisiens devraient plus souvent avoir leurs chances.

Depuis plusieurs années désormais, et particulièrement depuis le début de l’ère QSI, le PSG a vu de nombreux jeunes titis parisiens quitter le Paris Saint-Germain. La cause ? Un trop faible temps de jeu proposé. Au final, des joueurs comme Kingsley Coman, Moussa Diaby ou encore Christopher Nkunku sont allés voir ailleurs et brillent sous leurs nouvelles couleurs. Et alors que Xavi Simons est en fin de contrat le 30 juin prochain, il se pourrait que le jeune milieu de terrain de 18 ans quitte le club en tant qu’agent libre. Entraîneur des U19, Zoumana Camara demande du changement sur la politique de développement des jeunes au PSG.

Camara estime que le PSG doit fonctionner différemment avec les jeunes