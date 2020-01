Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive programmée pour cette star de l’Ajax ?

Publié le 29 janvier 2020 à 13h15 par B.C.

Sur la short-list du PSG en vue du prochain mercato estival, Hakim Ziyech serait l’une des priorités de Chelsea.

Grand artisan de l’épopée de l’Ajax Amsterdam aux côtés de Frenkie De Jong et Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech est resté aux Pays-Bas contrairement à ses deux anciens coéquipiers, partis respectivement du côté du FC Barcelone et de la Juventus l'été dernier, mais l’international marocain devrait prochainement plier bagage comme l’a récemment évoqué Marc Overmars, directeur sportif. Et à en croire les informations de Soccer Link , Leonardo souhaiterait en profiter pour mettre la main sur Hakim Ziyech. Le directeur sportif du PSG aurait récemment approché l’agent de l’ailier en vue du prochain mercato estival, mais il ne serait pas seul sur le coup.

Chelsea vise aussi Hakim Ziyech