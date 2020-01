Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’Atletico Madrid lance le poker pour Cavani…

Publié le 29 janvier 2020 à 11h15 par La rédaction

Enrique Cerezo, le président de l’Atletico Madrid s’est lancé dans une partie de poker menteur avec le PSG à quelques jours de la fin du marché. Analyse.

Interrogé sur le dossier Cavani, le président de l’Atletico Madrid, Enrique Cerezo a jeté un gros coup de froid ces dernières heures : « Ce sont des choses compliquées, mais ce que je peux vous dire c’est qu’il n’y a absolument rien. Rien de plus que des illusions. Nous avons besoin de marquer des buts et nous avons de grands attaquants. Ce qui arrive c’est que nous n’avons pas la chance que nous avions jusque-là et aujourd’hui, cela nous manque ». Le président de l’Atlético de Madrid a ensuite ajouté sur la possibilité de trouver un accord avec le PSG d’ici le 31 janvier : « Cela fait peu de jours, il faut attendre. »

Il brandit la menace de ne pas faire le deal

Très clairement, le président de l’Atletico Madrid tente un coup de poker en émettant clairement le message qu’il n’irait pas au-delà d’une certaine limite, exprimant entre les lignes que ce ne serait pas un drame si Cavani ne signait pas cet hiver. De la sorte, il escompte mettre la pression sur le PSG, dont il pense qu’il n’a plus l’intention de conserver Cavani dans ces conditions jusqu’à la fin de saison. Pas certain que le club espagnol soit le mieux positionné dans l’affaire pour lancer un poker menteur. Affaire à suivre…