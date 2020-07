Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une légende du club évoque le poste de Tuchel !

Publié le 23 juillet 2020 à 3h30 par G.d.S.S.

Actuellement en quête d’un nouveau projet, Thiago Motta serait-il prêt à venir prendre le poste de Thomas Tuchel sur le banc du PSG ? Le jeune entraîneur italien s’est confié à ce sujet !

Passé par le PSG en tant que joueur de janvier 2012 à juillet 2018, Thiago Motta avait d’ailleurs démarré dans la foulée sa carrière d’entraîneur en dirigeant les U19 du club. de la capitale. Finalement, cette expérience n’aura duré que quelques mois, tout comme celle qui a suivi sur le banc du Genoa pour Motta. Mais l’ancien milieu de terrain italien pourrait-il envisager un avenir sur le banc de l’équipe première au PSG à la place de Thomas Tuchel ? Il a lâché quelques éléments de réponse mercredi dans les colonnes de L’Equipe.

« Le PSG ? Il y a un entraîneur en place… »