Mercato - PSG : Leonardo obligé de gérer un départ inattendu ?

Publié le 23 juillet 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors qu’il n’a plus qu’un an de contrat et qu’il a récemment refusé de prolonger son bail avec le PSG, Juan Bernat pourrait changer d’air cet été.

Interrogé le 17 juin dernier par So Foot , Juan Bernat avait affiché un souhait très clair pour son avenir au PSG : « J’ai envie de rester longtemps à Paris. J'aime la ville, le club. J'ai envie de me poser dans la durée ici » , indiquait le latéral gauche espagnol, qui avait été recruté pour seulement 7M€ à l’été 2018 par Thomas Tuchel. Pourtant, en coulisses ce dossier serait bien moins simple que prévu, et Bernat pourrait finalement se diriger vers un départ du PSG cet été, lui qui n’a plus qu’un an de contrat.

Bernat vers la sortie ?

Comme l’a révélé Soccer Link mercredi, Juan Bernat aurait repoussé deux offres de prolongation formulées par Leonardo, et le latéral gauche espagnol pourrait donc être vendu cet été plutôt que de partir sans rapporter le moindre centime au PSG dans un an. D’ailleurs, Bernat aurait une belle cote sur le marché puisque des clubs anglais et espagnols seraient déjà sur les rangs pour le recruter durant le mercato estival..