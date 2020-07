Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme surprise à prévoir pour l’avenir de Thiago Silva ?

Publié le 23 juillet 2020 à 3h45 par T.M.

A 35 ans, Thiago Silva doit quitter le PSG une fois le parcours en Ligue des Champions terminé. Néanmoins, à en croire Thomas Tuchel, une surprise ne serait pas à écarter dans ce dossier.

Ce mardi, Thiago Silva n’a pas caché ses émotions au moment de disputer son dernier match au Parc des Princes devant les supporters du PSG. En effet, alors que le Brésilien a prolongé de quelques semaines pour terminer la Ligue des Champions avec le club de la capitale, il doit ensuite faire ses valises. A 35 ans, le futur ex-protégé de Thomas Tuchel devrait donc ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière, lui qui espère toujours être avec le Brésil en 2022 pour disputer la Coupe du monde. Thiago Silva est donc attendu dans un nouveau club dans les prochaines semaines… à moins que son avenir ne s’inscrive toujours avec le PSG.

« On ne sait jamais »