Mercato - PSG : Leonardo déjà fixé pour ce joueur du FC Barcelone ?

Publié le 27 juillet 2021 à 0h45 par La rédaction

L'avenir de Miralem Pjanic fait partie des questions centrales de ce mercato. Le milieu bosnien devrait quitter le FC Barcelone et dispose de plusieurs pistes. Le PSG est notamment annoncé parmi les prétendants, mais le joueur aurait une autre idée en tête.

Miralem Pjanic sort d'une saison compliquée. Le milieu de terrain du FC Barcelone n'a disputé que 19 matchs de Liga sans inscrire le moindre but ni délivré de passe décisive. Un bilan comptable insuffisant pour l'ancien joueur de la Juventus. Barré par Frenkie de Jong, Ilaix Moriba, Sergio Busquets ou encore Pedri, l'avenir de Pjanic semble s'écrire loin du FC Barcelone, d'autant plus que Joan Laporta cherche à renflouer les caisses du FC Barcelone.

Vers un come-back à la Juve ?