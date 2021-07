Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est fixé pour ce coéquipier de Paul Pogba !

Publié le 27 juillet 2021 à 0h15 par T.M.

Outre Paul Pogba, le PSG serait également intéressé par un autre coéquipier de Manchester United : Jesse Lingard. Et Leonardo aurait une réelle carte à jouer pour le Britannique.

Ayant déjà acté 4 renforts de poids au PSG, Leonardo ne voudrait pas s’arrêter là. D’ici la fin du mercato estival, cela devrait donc encore bouger au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino, à commencer notamment par la possible arrivée de Manchester United. L’international français pourrait ainsi quitter les Red Devils pour rejoindre la capitale français. Une route que Pogba pourrait ne pas emprunter seule. En effet, selon les récentes informations en provenance d’Angleterre, le PSG serait également intéressé par un certain Jesse Lingard, qui revient d’un prêt à West Ham et sous contrat jusqu’en 2022 avec les Mancuniens.

Lingard ne sera pas retenu !