Mercato - PSG : Un transfert historique bientôt bouclé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG aurait déjà bouclé les transferts de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, Luis Campos semble toutefois toujours avoir l'intention de préparer l'avenir du club parisien en misant sur les meilleurs talents du continent sud-américain. Ainsi, des discussions auraient été entamées pour le transfert d'Allen Obando dont la valeur est estimée à 6M€. Ce qui en ferait la plus grosse vente de l'histoire du club équatorien, Barcelona SC.

Après un été hyper actif, le PSG aborde le mercato d'hiver de façon différente. Il s'agira d'un mercato d'opportunité pour le club de la capitale qui cherchera notamment à se séparer de certains indésirables à l'image d'Hugo Ekitike ou de Layvin Kurzawa, qui n'entrent plus du tout dans les plans de Luis Enrique. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG ne recrutera pas de latéral gauche, mais cela n'empêche par Luis Campos de flairer les bonnes affaires, notamment en perspective de préparer l'avenir.

Mercato - PSG : Bonne nouvelle pour le transfert de cette star de Ligue 1 https://t.co/51YfEcZubQ pic.twitter.com/7m2Cw8GBiC — le10sport (@le10sport) December 26, 2023

Le crack Allen Obando en discussions avec le PSG ?

C'est ainsi que le PSG suit l'un des grands talents du continent sud-américain. En effet, selon les informations du journaliste José Alberto Molestina, le club de la capitale serait en discussions pour le transfert d'Allen Obando. Cet attaquant âgé de 17 ans a notamment brillé dans les équipes de jeunes en Equateur. Avec les U17 équatoriens, il a d'ailleurs inscrit 6 buts en 14 rencontres. Mais le PSG ne serait pas seul dans ce dossier puisque l'AS Monaco aurait déjà proposé 4M€ au Barcelona Sporting Club pour le transfert d'Allen Obando. Mais le club basé à Guayaquil réclame 6M€ pour lâcher son crack, tout en conservant 20% à la revente.

Vers un mercato made in Amérique du Sud ?

Reste désormais à savoir si le PSG répondra aux exigences du Barcelona SC pour Allen Obando. Mais une chose est sûre, à l'image du Real Madrid, le club de la capitale semble avoir l'intention de regarder de plus en plus du côté de l'Amérique du Sud, comme révélé par le10sport.com. Une tendance confirmée par les transferts imminents des deux jeunes brésiliens Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo qui débarquer respectivement de Sao Paulo et du Corinthians. Il faudra néanmoins encore attendre avant de savoir si cette stratégie est payante.