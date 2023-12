Mercato - PSG : Un compromis est trouvé pour ce transfert

Amadou Diawara

Lors du mercato hivernal, Gabriel Moscardo devrait signer au PSG pour une somme proche de 20M€, plus 2M€ de bonus. D'après la presse brésilienne, le club parisien et le Corinthians seraient tombés d'accord pour que le versement se fasse en trois fois, et ce, sur une durée d'une année et demie.

Désireux de renforcer son milieu de terrain cet hiver, le PSG aurait mis la main sur Gabriel Moscardo. En effet, comme indiqué par Bruno Andrade sur son compte X , le club de la capitale aurait bouclé le transfert du crack brésilien de 18 ans.

Moscardo va signer un contrat de 5 ans au PSG

D'après Bruno Andrade, journaliste d' UOL Esporte , le PSG et le Corinthians se sont entendus pour finaliser la vente de Gabriel Moscardo, et ce, pour une somme avoisinant les 20M€, plus 2M€ de bonus. D'ailleurs, le paiement devrait être échelonné.

Le PSG va payer le transfert de Moscardo en 3 fois

A en croire Bruno Andrade, le PSG devrait payer le transfert de Gabriel Moscardo en trois fois sur une période d'un an et demi. De son côté, le crack du Corinthians devrait parapher un bail de cinq saisons avec le club parisien, étant actuellement engagé jusqu'au 30 juin 2026.