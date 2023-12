Mercato - OM : La réponse tombe pour ce crack marocain

Thibault Morlain

Pour affronter la seconde partie de saison et avoir de grands objectifs, Gennaro Gattuso attend des recrues à l’OM en janvier. Ça va donc bouger lors du prochain mercato hivernal sur la Canebière. A quoi faut-il alors s’attendre pour le recrutement de l’OM ? Ce mardi, la piste menant à Bilal El Khannouss a notamment été évoquée dans les médias marocains.

Nommé conseiller sportif de l’OM, Mehdi Benatia pourrait déjà avoir identifié son premier coup. En effet, selon H24Info , le nom de Bilal El Khannouss aurait été soufflé au club phocéen par le dirigeant marocain. A 19 ans, le milieu offensif évolue à Genk, où il a un contrat jusqu’en 2027. L’avenir d’El Khannouss s’écrira-t-il alors à l’OM ?

La mèche est vendue pour la vente de l’OM ? https://t.co/ygLrPpCW2y pic.twitter.com/6hwHjF0d5k — le10sport (@le10sport) December 26, 2023

El Khannouss proposé

Suite aux rumeurs apparues dans les médias marocains à propos de Bilal El Khannouss et l’OM, La Minute OM a fait un point concernant le crack marocain de Genk. Et dans un premier temps, le média spécialité a fait savoir qu’El Khannouss avait bel et bien été proposé à l’OM.

L’OM pas intéressé ?

Pour autant, le milieu offensif de 19 ans pourrait ne pas débarquer à l’OM cet hiver. En effet, il a été expliqué par le suite que le club phocéen avait visiblement fait savoir ne pas être intéressé par El Khannouss. Les raisons de ce choix n’ont toutefois pas été données.