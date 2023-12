Mercato - PSG : Un transfert à 25M€ prend forme

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà actif en coulisse pour se renforcer sur le mercato d'hiver, le PSG pourrait bien tenter d'attirer deux jeunes talents brésiliens. La signature de Lucas Beraldo, défenseur central de Sao Paulo, semble en excellente voie, et celle de Gabriel Moscardo serait également bien engagée. Le milieu de terrain du Corinthians aurait donné son accord au PSG qui va accélérer pour boucler ce transfert estimé à 25M€.

Le PSG pourrait bien se montrer actif cet hiver. Le club de la capitale cherchera à renforcer certains secteurs de jeu, mais pas le poste de latéral gauche. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Luis Campos ne cherchera pas à recruter à ce poste, mais sera quand même actif sur le marché. Et alors que le transfert de Lucas Beraldo, défenseur central de Sao Paulo, serait très avancé, un autre semble prendre forme.

Moscardo déjà d'accord avec le PSG ?

En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, Gabriel Moscardo est déjà tombé d'accord avec le PSG pour un transfert cet hiver. « Le PSG, en tant que grand club mondial, est obligé d'être informé à propos de tous les grands talents. Si c'est signé? Non. En plus on ne peut pas, parce que le mercato n'est pas ouvert », confiait d'ailleurs Luis Campos il y a quelques jours au sujet du milieu de terrain de 18 ans.

Réunion à venir entre les deux clubs

Désormais, les deux clubs doivent trouver un accord pour un transfert et le journaliste italien assure que le PSG et Corinthians vont discuter cette semaine afin de s'entendre sur les modalités du transfert de Gabriel Moscardo dont le prix pourrait avoisiner les 25M€. Autrement dit, le club de la capitale semble bien avoir l'intention de se servir au Brésil afin de renforcer son effectif, mais également de préparer l'avenir avec deux jeunes talents.