Mercato - PSG : Un nouveau cador débarque dans le feuilleton Haaland !

Publié le 12 février 2022 à 21h15 par P.L.

Avec Kylian Mbappé qui pourrait partir cet été, le PSG pense à Erling Haaland pour le remplacer. Toutefois, la concurrence se fait rude pour le Norvégien, d'autant plus qu'un nouveau prétendant viendrait d'entrer dans la danse.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé se rapproche de plus en plus d’un départ à l’issue de la saison. L’international tricolore dispose d’un accord moral avec le Real Madrid comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité en janvier dernier. De ce fait, Leonardo étudierait quelques options en attaque pour succéder à Kylian Mbappé cet été. Dans cette optique, le10sport.com vous annonçait en août dernier qu’Erling Haaland était l’une des priorités du directeur sportif parisien. Toutefois, l’affaire ne sera pas simple au vu de la concurrence du Real Madrid, du FC Barcelone et de Manchester City sur le dossier. Et Leonardo devrait voir un autre prétendant s’ajouter à cette liste.

Manchester United pense à Haaland pour se renforcer cet été