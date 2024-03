Mercato - PSG : Un grand mensonge dévoilé au grand jour ?

Thomas Bourseau

A la dernière intersaison, le PSG n’a pas lésiné sur les moyens afin d’offrir à Luis Enrique l’effectif le plus complet possible. En ce sens, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos ont tous deux déposé leurs valises à Paris, mais visiblement sans l’aval de l’entraîneur du Paris Saint-Germain…

Le PSG s’est montré particulièrement dépensier à l’été 2023 pour lancer sa nouvelle ère loin des strass et des paillettes comme le président Nasser Al-Khelaïfi l’avait teasé en juin 2022. Et depuis, les stars sont parties à l’image de Lionel Messi et de Neymar.

Kolo Muani et Ramos en difficulté au PSG

L’été dernier, deux avant-centres ont débarqué au PSG pour la somme totale de 180M€, bonus compris, en les personnes de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Il était spécifié dans la presse que Luis Enrique, alors fraîchement nommé entraîneur du Paris Saint-Germain, avait eu son mot à dire dans les transferts du PSG dont les deux joueurs cités. Selon Daniel Riolo, ce ne serait que foutaise.

Départ de Mbappé : La réaction du boss du PSG https://t.co/T2WhgE8R9D pic.twitter.com/RNBVO7pTEI — le10sport (@le10sport) March 5, 2024

«Pourtant, on m’a dit qu’il avait donné son avis sur le recrutement. Visiblement non»