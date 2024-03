Une date annoncée pour ce transfert au PSG !

Thibault Morlain

Avec le futur départ de Kylian Mbappé, le PSG travaille actuellement sur la succession du Français. De quoi faire dire à certains que Xavi Simons pourrait avoir une place à Paris et prétendre à être le successeur de Mbappé. L’avenir du Néerlandais fait actuellement l’objet de nombreuses rumeurs et le principal intéressé, aujourd’hui prêté à Leipzig, en a dit plus sur le sujet.

Racheté au PSV Eindhoven l’été dernier, Xavi Simons a immédiatement été prêté par le PSG au RB Leipzig. Mais voilà que le Néerlandais pourrait enfin avoir sa chance à Paris la saison prochaine dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé. Le fait est qu’actuellement, c’est très flou quand il s’agit d’évoquer l’avenir de Xavi Simons. Reviendra ? Ne reviendra pas au PSG ? Il va falloir encore être patient pour y voir plus clair…



« Je veux profiter de mon présent »

Dans un entretien pour Kicker , Xavi Simons a dû se confier sur son avenir. Et le joueur prêté par le PSG à Leipzig a remis les discussions à plus tard, souhaitant se concentrer sur la fin de saison et l’Euro qui arrive : « Je me concentre maintenant aussi vraiment sur Leipzig. Je veux profiter de mon présent, et mon présent, c’est Leipzig. Nous avons maintenant des matchs importants qui nous attendent, et puis il y aura le championnat d’Europe en juin ».

« Après la saison, toutes les parties se parleront »