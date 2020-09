Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un échec cuisant est en train de se dessiner pour Leonardo !

Publié le 28 septembre 2020 à 11h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Malgré les nombreuses attentes placées en cette fin de mercato estival, le PSG peine encore et toujours à atteindre ses derniers objectifs de recrutement. Et Leonardo semble donc bien parti pour échoué dans sa mission…

Le 19 septembre dernier, en conférence de presse, Thomas Tuchel avait fixé les trois grandes priorités du PSG pour la fin du mercato : « Les priorités sont claires. On a besoin d'un attaquant, un défenseur central et un milieu de terrain. Nous devons remplacer des joueurs qui sont partis et qui nous manquent », expliquait le technicien allemand, qui attend donc du renfort en urgence. Toutefois, le mercato estival fermera ses portes le 5 octobre prochain, et Leonardo n’a toujours pas réussi à satisfaire l’une de ces trois demandes de Thomas Tuchel. Ce qui pourrait compliquer la saison à venir au PSG…

Tuchel est déjà fataliste

Dimanche soir, après la victoire du PSG sur la pelouse de Reims en championnat, Tuchel a d’ailleurs été interrogé en conférence de presse sur la fin du mercato. L’entraîneur allemand, visiblement fataliste, semble avoir conscience qu’il n’aura pas les différents profils attendus : « J’essaye d'être confiant, j'essaye vraiment. Je veux y croire...Vous savez bien quels joueurs on a perdus et voilà. On espère qu'on pourra commencer ou continuer la saison avec un groupe similaire à celui de la saison passée mais c'est tard. C'est déjà tard », a indiqué l’entraîneur du PSG. Leonardo, même s’il n’est pas cité par Tuchel, se retrouve donc directement responsable de ce constat d’échec autour du recrutement. D’autant que le dirigeant brésilien aurait les mains attachées sans la moindre vente…

