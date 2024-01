Mercato - PSG : Un deal audacieux avec le Qatar est validé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’été dernier, Younes El-Hannach surprenait en quittant le PSG pour rejoindre le club qatari d’Al-Shamal. Un choix que l’ancien capitaine des U19 qui a notamment eu l’occasion de côtoyer Warren Zaïre-Emery ne regrette pas aujourd’hui. Interrogé par Le Parisien, le défenseur revient sur sa décision et ses premiers mois dans le Golfe Persique.

Il est difficile pour un jeune issu du centre de formation de se faire une place au PSG. L’éclosion fulgurante de Warren Zaïre-Emery fait office d’exception, malgré les récentes apparitions d’Ethan Mbappé ou de Senny Mayulu sous les ordres de Luis Enrique. Younes El-Hannach quant à lui a fait le choix de partir lors du dernier mercato estival, et ce malgré la signature d’un premier contrat pro avec le PSG jusqu’en juin 2025, et sa destination a de quoi surprendre puisque l’ancien capitaine des U19 a rejoint Al-Shamal au Qatar. Interrogé par Le Parisien , il justifie cette décision.

« Mon rêve était de faire ma carrière au PSG, mais... »

« Mon rêve était de faire ma carrière au PSG, mon club de cœur, mais il faut parfois faire des choix. À mon âge (19 ans), j’ai besoin de jouer pour continuer à progresser. Comme il n’y a pas de réserve au PSG, la seule façon de le faire après les U19, c’est avec l’équipe première. Mais il faut être lucide, vu l’effectif, c’était compliqué de prétendre avoir le temps de jeu que j’escomptais. Alors je suis venu chercher ici ce que je n’aurais pas eu à Paris », confie Younes El-Hannach, qui reconnaît que cette décision n’a « pas été simple à prendre ».

« Venir seul ici, à 18 ans, ce n’était simple »

« J’en ai beaucoup discuté avec ma famille et mon conseiller. Venir seul ici, à 18 ans, ce n’était simple ni pour moi, ni pour mes parents. On a pesé le pour et le contre pendant deux bonnes semaines avant de faire le choix tous ensemble », poursuit l’ancienne pépite du PSG, qui a pu bénéficier de l’aide de ses proches dans un premier temps pour faciliter son intégration : « Comme je suis arrivé durant les vacances d’été, mes parents ont pu rester quelques semaines avec moi. Heureusement, je suis quelqu’un d’assez débrouillard. Quand ils sont partis, j’ai vite trouvé mes repères dans la vie quotidienne. Mais pour le reste, il m’a fallu un ou deux bons mois d’adaptation. »

« Je me suis un peu fait secouer, mais j’ai besoin de ça »