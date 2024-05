Mercato - PSG : Un crack a tranché pour son avenir

Hugo Chirossel

Plus jeune joueur à avoir disputé un match de Serie A, Francesco Camarda est considéré comme un des grands talents en devenir du football italien. L’attaquant âgé de seulement 16 ans était annoncé dans le viseur des plus grands clubs européens et notamment dans celui du PSG, mais il va finalement rester à l’AC Milan.

Entré en jeu le 25 novembre dernier face à la Fiorentina, Francesco Camarda est devenu à cette occasion le plus jeune joueur de l’histoire à disputer un match de Serie A. Âgé de seulement 16 ans, l’attaquant de l’AC Milan avait également eu quelques minutes le 2 décembre contre Frosinone.

Le PSG annoncé sur la piste de Camarda

Considéré comme un des plus grands talents du football italien, Francesco Camarda ne manquait pas de prétendants. Comme indiqué par Foot Mercato , le PSG faisait partie des clubs intéressés à l’idée de s’attacher ses services, tout comme Manchester City, le FC Barcelone et le Borussia Dortmund.

Camarda va rester à l’AC Milan