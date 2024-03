Mercato : Le PSG tente un crack, les chiffres sont dingues !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désormais fixé sur l’avenir de Kylian Mbappé, le PSG prépare le mercato à venir avec l’ambition de frapper un grand coup en attaque, sans pour autant faire une croix sur sa volonté de mettre la main sur de jeunes talents à fort potentiel. Alors que ses statistiques sont hallucinantes à l’AC Milan, Francesco Camarda fait partie des pistes parisiennes.

C’est l’une des sensations du Vieux continent, et il fête ses 16 ans ce dimanche ! Devenu le plus jeune joueur à porter le maillot de l’AC Milan et à jouer en Serie A en novembre dernier, Francesco Camarda impressionne et affiche des statistiques hallucinantes depuis ses débuts dans les équipes jeunes des Rossoneri , totalisant plus de 500 buts. Forcément, cela n’est pas passé inaperçu en Europe alors que Francesco Camarda peut dès aujourd’hui signer le premier contrat professionnel de sa carrière.

Un transfert à 150M€ simulé par le PSG avec Mbappé ? https://t.co/Y3huLj5EC7 pic.twitter.com/oewZbiNPHi — le10sport (@le10sport) March 10, 2024

Le PSG vise l’attaquant aux 500 buts !

Cité parmi les prétendants en Italie, le PSG est bien en place pour tenter sa chance. D’après Foot Mercato , le club de la capitale surveille de près la situation de l’attaquant italien alors que Luis Campos souhaite mettre la main sur de jeunes talents à fort potentiel, comme il a pu le faire avec Cher Ndour, Bradley Barcola ou Lucas Beraldo par le passé.

Du beau monde est dessus

Logiquement, la concurrence s’annonce XXL dans ce dossier alors que Manchester City, le FC Barcelone et le Borussia Dortmund seraient notamment sur ses traces d’après la presse italienne. L’AC Milan espère de son côté convaincre son crack de signer son premier contrat professionnel avec son club formateur.