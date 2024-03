Un transfert à 150M€ simulé par le PSG avec Mbappé ?

Thibault Morlain

Ne voulant pas prolonger au PSG, Kylian Mbappé a averti Nasser Al-Khelaïfi de son départ en fin de saison et il partira donc libre. Officiellement, le club de la capitale ne recevra alors aucune indemnité de transfert pour l’international français, lui qui avait été acheté 180M€ à l’AS Monaco. Une bien mauvaise opération, mais voilà que la réalité pourrait quelque peu être différente. En effet, d’un point de vue financier, le PSG pourrait s’y retrouver malgré ce départ libre de Mbappé. Explications.

Nasser Al-Khelaïfi ne voulait pas que cela arrive et pourtant, Kylian Mbappé va bel et bien quitter le PSG librement, arrivant au terme de son contrat en juin prochain. Alors que le club de la capitale avait déboursé 180M€ pour l’arracher à l’AS Monaco, l’international français ne rapportera donc aucune indemnité de transfert au PSG. C’est donc officiellement 0€ qui va rentrer dans les caisses du club de la capitale. Mais voilà qu’en coulisses, quelque chose se tramerait…

L’accord à 80M€ entre le PSG et Mbappé

Finalement, le PSG pourrait ne pas se retrouver les mains vides dans ce feuilleton Kylian Mbappé. En effet, ce dimanche, El Pais fait quelques révélations sur ce dossier XXL. Le média espagnol rappelle ainsi dans un premier temps que Mbappé aurait un accord avec le PSG, lui qui a accepté de renoncer à différentes primes s’élevant à 80M€. Un accord trouvé l’été dernier entre Nasser Al-Khelaïfi et le numéro 7 du PSG suite à la mise à l’écart de ce dernier afin qu’il puisse réintégrer l’effectif de Luis Enrique. Ce sont donc déjà 80M€ d’économiser pour les champions de France avec Kylian Mbappé, mais voilà que le montant pourrait encore grimper.

La promesse à 150M€ qui change tout