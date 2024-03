Mbappé - PSG : Une légende fait ses adieux

Thomas Bourseau

Un titre honorifique de meilleur buteur de l’histoire du PSG et de multiples trophées raflés au fil des saisons… Kylian Mbappé laissera à jamais une trace dans les annales du Paris Saint-Germain. À l’aube de son vraisemblable départ pour le Real Madrid, Luis Fernandez lui a rendu hommage bien qu’il avoue qu’à sa place, il serait resté à Paris.

Kylian Mbappé est arrivé en tant que jeune homme de 18 ans au PSG et repart en tant que meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain avec un rôle de capitaine suppléant de Marquinhos. Rien que ça. En effet, le contrat de Mbappé au sein du club de la capitale prendra fin le 30 juin prochain et ne sera pas prolongé comme le principal intéressé l’a annoncé au président Nasser Al-Khelaïfi à la mi-février.

«Dans cette situation, je serais resté les yeux fermés»

Icône du PSG et vainqueur du premier championnat de France du club en 1986, Luis Fernandez s’est confié au Journal du Dimanche sur le départ imminent d’une des légendes du Paris Saint-Germain : Kylian Mbappé. À sa place, l’ancien milieu de terrain serait resté. « Quand j’étais joueur, le PSG était pour moi un cadeau de Noël quotidien. Le salaire, ça ne m’intéressait pas. Je n’ai pas demandé d’augmentation après le titre de l’Euro 84, j’ai attendu d’être libre deux ans plus tard.Le club n’avait pas les moyens financiers pour me garde. Aujourd’hui, le PSG a quand même de gros moyens, non ? Moi, à l’époque, dans cette situation, je serais resté les yeux fermés ».

«Le Real Madrid est un rêve d’enfance. Il faut le féliciter»