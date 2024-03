PSG : Le successeur de Mbappé arrive ?

Arnaud De Kanel

Cette fois-ci, le PSG a bien compris que Kylian Mbappé ne reviendra pas sur sa décision. Ainsi, le club de la capitale commence à préparer la succession de sa vedette en coulisses. Et selon nos informations, les dirigeants sont prêts à miser sur Xavi Simons. Le Néerlandais n'a plus qu'à accepter de revenir cet été désormais.

Quand Kylian Mbappé a quelque chose en tête, il est difficile de l'en dissuader. Et dernièrement, l'attaquant parisien a pris la décision de quitter le PSG à l'issue de la saison. Selon nos informations, Liverpool, Manchester United et le Real Madrid lui ont proposé un contrat. Les Merengue partent logiquement avec un temps d'avance mais qu'importe sa destination, Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. Les dirigeants ont déjà trouvé son successeur.



«C’est extraordinaire», ce transfert du PSG fait halluciner Luis Enrique https://t.co/yf5fnC9RIt pic.twitter.com/dm8K2DvsQi — le10sport (@le10sport) March 9, 2024

Xavi Simons, la nouvelle star du PSG ?

Brillant avec le RB Leipzig, Xavi Simons incarnera l'après Mbappé au PSG. Selon nos informations, le club de la capitale a décidé d'enfin faire confiance au jeune crack néerlandais en lui faisant une place importante dans le projet. Simons n'a toujours pas pris de décision pour son avenir mais il a désormais les cartes en mains car le PSG lui a indiqué qu'il comptait sur lui.

Enrique le veut