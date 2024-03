Mercato - PSG : Il signe avec un salaire colossal ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Devenu indiscutable dans le onze-type de Luis Enrique cette saison au PSG, Warren Zaïre-Emery vient tout juste de fêter ses 18 ans, synonyme de prolongation de contrat imminente pour le jeune milieu de terrain français. Et il devrait donc au passage rafler une revalorisation salariale pour le moins colossale… Explications.

Interrogé mardi soir sur son avenir avec le PSG juste après la qualification en Ligue des Champions contre la Real Sociedad, Warren Zaïre-Emery s’était montré pour le moins évasif : « La prolongation ? Je m’en occupe pas trop. Je vais fêter mes 18 ans et voilà, je vais rester concentré sur le terrain et donner le meilleur au PSG », indiquait l’international français. Et pourtant, tout est déjà acté avec le PSG.

Zaïre-Emery va signer sa prolongation au PSG

En effet, comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité dès le mois de décembre dernier, Warren Zaïre-Emery fait l’objet d’un accord total pour sa prolongation de contrat au PSG, qui attendait sa majorité afin de concrétiser la nouvelle. Le milieu de terrain vient justement de fêter ses 18 ans (le 8 mars), et sa signature est donc imminente.

Un nouveau salaire XXL