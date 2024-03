Transfert à 200M€ au PSG, le verdict est déjà annoncé

Alexis Brunet

Le PSG va devoir gérer le départ de Kylian Mbappé l'été prochain. Les dirigeants parisiens commencent déjà à prospecter, et identifier les joueurs qui pourraient être des potentiels successeurs au Français. Dernièrement c'est le nom de Lamine Yamal qui est ressorti. Une offre de 200M€ aurait même été envoyée par Paris. Mais cela serait faux, et le FC Barcelone ne prêtera même pas attention aux futures offres, bien décider à garder son prodige.

Après sept années au PSG, Kylian Mbappé s'apprête à quitter le club de la capitale. Le Français n'a pas annoncé publiquement sa décision, mais il l'aurait fait auprès de ses coéquipiers, et de son président. Il faut donc s'attendre à ce que les dirigeants parisiens frappent un grand coup sur le mercato estival à venir.

Le PSG aurait offert 200M€ pour Lamine Yamal

Le PSG va devoir mettre le prix pour trouver un joueur capable de remplacer au mieux Kylian Mbappé. Plusieurs noms sont d'ailleurs déjà sortis, comme celui de Victor Osimhen, ou bien Rafael Leão. Le Nigérian serait évalué à environ 130M€, contre 170M€ pour le Portugais. Mais d'après les informations de Marca , le club de la capitale serait prêt à débourser une somme encore plus folle, puisque les dirigeants parisiens auraient formulé une offre de 200M€ pour Lamine Yamal, l'attaquant du FC Barcelone.

Le Barça ne compte pas vendre Yamal