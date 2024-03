PSG : Neymar, Messi… Le Real Madrid va commettre la même erreur avec Mbappé ?

Arnaud De Kanel

Kylian Mbappé va bel et bien quitter le PSG cet été comme il l'a déjà annoncé à ses coéquipiers ainsi qu'à sa direction. Selon nos informations, il dispose de trois offres : Liverpool, Manchester United et le Real Madrid. Tout porte à croire qu'il s'engagera avec le club espagnol qui pourrait alors accueillir une nouvelle star dans un effectif qui n'en manque pas. Iago Aspas attend de voir le résultat sur le terrain car il se rappelle du trio Mbappé-Messi-Neymar qui n'a finalement pas remporté la Ligue des champions.

On se rapproche de plus en plus d'une signature de Kylian Mbappé au Real Madrid. Le capitaine de l'équipe de France pourrait alors retrouver des grands noms tels que Jude Bellingham, Vinicius Jr ou encore Rodrygo. Une addition de talents alléchante sur le papier et qui rappelle forcément l'association Mbappé-Messi-Neymar au PSG. Iago Aspas se méfie.

«Ce serait une bonne chose pour la Liga»

L'expérimenté attaquant du Celta Vigo se réjouit d'une potentielle arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid car elle permettrait à la Liga d'engendrer plus de revenus. Mais d'un point de vue sportif, il n'est pas encore totalement convaincu. Le Real Madrid n'est pas à l'abri de commettre la même erreur que le PSG avec ses trois fantastiques.

«Il faut que cela se traduise sur le terrain»