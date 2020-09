Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour l'avenir d'Allegri ?

Publié le 21 septembre 2020 à 14h45 par La rédaction

Potentiel successeur de Thomas Tuchel, Massimiliano Allegri pourrait retrouver un banc en Serie A. L'intérêt de Rome pour l'entraîneur italien pourrait éclaircir l'avenir de Thomas Tuchel au PSG.

Une finale de Ligue des Champions pourrait ne pas suffire à Thomas Tuchel pour se sauver. Alors que l'entraîneur allemand n'a plus qu'une seule année de contrat avec le PSG et jamais eu la pleine confiance de Leonardo, le nom de Massimiliano Allegri a régulièrement été évoqué pour le club de la capitale. Proche de Leonardo qui le connait bien et apprécie tout particulièrement son profil, l'ancien entraîneur de la Juventus reste une option envisagée par le PSG comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité en mai dernier. Mais Allegri pourrait prendre une autre voie...

Un retour en Serie A pour Allegri ?